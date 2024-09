Sciopero degli impiegati e operai della Rai | Nodo delle risorse e ridurre il ricorso a società esterne Eleonora Daniele e Antonella Clerici non vanno in onda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La programmazione Rai subirà oggi, 23 settembre, importanti modifiche. Il servizio pubblico non trasmetterà numerosi programmi, soprattutto quelli in diretta, e dovrà affidarsi a contenuti in replica a causa di unonazionale dei dipendenti Rai indetto dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, a seguitomancata approvazione da parte dei lavoratori dell’ipotesi di rinnovo del Contratto di lavoro per quadri,eddel 16 luglio 2024.