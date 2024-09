Sanità | Delmastro ' provvedimento ad hoc contro aggressioni medici urgenza per paese' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Siracusa, 23 set. (Adnkronos) -leaie agli infermieri "ci sarà unad hoc che certamente faremo. Ne abbiamo parlato anche col Ministero della Salute". "Non è più tollerabile, non è più accettabile. Non possono essere in periodo Covid degli angeli e fuori dal Covid dei lebbrosi che possono essere lasciati nelle mani di delinquenti, che, come si vede dai video di Foggia, intervengono all'interno degli ospedalei". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Giustizia, AndreaDelle Vedove, a margine di un insulle agrimafie a Siracusa nell'ambito del G7. "Beh si farà unad hoc- dice- I tempi non sono certamente biblici, non li posso dominare io adesso perché dovrà passare dal Consiglio dei Ministri, dovrà poi fare l'iter parlamentare.