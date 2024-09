Salerno controlli della municipale in Piazza Amendola e sul lungomare Trieste

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nelle giornate del 21 settembre (festività del Santo Patrono) e di ieri, domenica 22 settembre, il Comando di Poliziadiha predisposto, in varie zonecittà, mirati posti di controllo auto per la verifica dei documenti dei veicoli e dei loro conducenti. Nella fattispecie: fermati 173 veicoli; elevati 29 verbali ai sensi dell’art. 172 del C.d.S. (mancato uso delle cinture); elevati 15 verbali ai sensi dell’art. 180 del C.d.S. (possesso dei documenti di circolazione e di guida); elevati 6 verbali ai sensi dell’art. 173 del C.d.S. (uso cellulari/telefonini durante la guida); elevati 4 verbali ai sensi dell’art. 180 del C.d.S. (veicolo non presentato alla prescritta revisione); elevato 1 verbale ai sensi dell’art. 79 del C.d.S. (efficienza dei veicoli); elevato 1 verbale ai sensi dell’art. 100 del C.d.S.