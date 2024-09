Raduno dei fan al ‘Parchetto di Ultimo’ arriva la chiamata di Niccolò | Siamo quello che vedo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un’ondata di fan si è riversata domenica 22 settembre 2024 al Parchetto di Ultimo, nel quartiere San Basilio di Roma, in occasione di quella che è ormai diventata la giornata simbolo per i fan di. Il 22 settembre, infatti, non è una data qualsiasi: è il giorno che ha ispirato uno dei brani più amati del cantautore. Ed è, così, diventato una ricorrenza speciale per i suoi fan, che ogni anno lo celebrano con dediche e iniziative. Questa volta, ilè stato organizzato attraverso un semplice passaparola sui social, partito da una pagina fan, ma ha assunto presto la forma di una vera e propria festa nello spazio più iconico Ultimo e la sua musica. Il luogo – ribattezzato ufficialmente con una targa dal Municipio IV in onore del cantautore romano – è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per la Generazione Ultimo.