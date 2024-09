iPhones peacemaker e gli altri device nel mirino Da dove nasce la vulnerabilità di Hezbollah e non solo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Niente, niente!” L’ordine è chiaro: a Dahiye, feudo dia Beirut, il divieto di usare dispositivi elettronici, in particolare prodotti Apple, è totale. Gli attacchi con esplosivi nascosti in walkie-talkie e cercapersone hanno portato a questa misura. Anche computer e piccoli registratori sono considerati potenziali bombe, e le guardie di sicurezza li sequestrano sistematicamente. L’Autorità Civile di Aeronautica ha vietato, “fino a nuovo avviso”, l’uso di cercapersone e walkie-talkie sugli aerei in partenza o in arrivo all’aeroporto di Beirut, anche se riposti nelle valigie. Molti voli di Turkish Airlines, Lufthansa ed Emirates sono stati cancellati., consapevole delle capacità di spionaggio occidentali e delledella rete, aveva scelto di utilizzare dispositivi che non necessitano di connessione a Internet.