GF scatta censura su Iago Garcia | c' entra Lino Giuliano VIDEO

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Grande Fratello è in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, ma anche sul sito web su Mediaset Infinity. I contenuti che vengono mandati in onda, però, sono costantemente monitorati dagli autori del programma che, in caso di necessità, intervengono con apposite censure e cambi di inquadrature strategiche. Questo è proprio quello che è accaduto ain queste ore. L'attore delle soap opera Il Segreto e Una Vita si è reso protagonista di un comportamento che non è stato molto apprezzato dallo staff del programma che, di fatti, è stato costretto ad intervenire mediante una. Stranamente, in questa circostanza, gli utenti del web sono apparsi d'accordo.