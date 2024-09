Assemblea costituente M5s | si parlerà anche di simbolo alleanze e regola dei due mandati ma non sono i temi più votati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Al primo posto la riforma del sistema sanitario nazionale, al settimo posto la modifica dei ruoli dei leader (mala modifica di nome e) e all’undicesimo la revisione del codice etico e le regole per le candidature (quindi il limite dei due). Attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 stelle siespressi e hanno scelto dodici tra i 20proposti da iscritti e non che dovranno essere affrontati nella seconda fase del processo. Proprio il dibattito sui principi fondanti del M5s ha aperto una frattura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte che non concordano sui limiti di intervento dei sostenitori. Intanto il processo dal basso va avanti. “Le priorità dell’le avete decise voi”, ha commentato Conte in un video diffuso sui social. “Avete espresso preferenze in tantissimi, abbiamo raccolto oltre 153mila su 20