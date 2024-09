Alberto Mingardi | Siamo sempre meno liberi Ma così si diventa poveri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) di* La vita è piena di sorprese. Se non lo fosse la libertà servirebbe a ben poco. Quando si parla di libertà, ciascuno tende a pensare alla propria. La libertà di mettersi questo o quel paio di scarpe, di scegliere cosa studiare, di cercare un lavoro che ci piace. La modesta libertà di votare un partito o un altro. In realtà la libertà più preziosa, per ognuno di noi è la libertà degli altri. La libertà dello scienziato che insegue un nuovo vaccino, la libertà del cineasta di realizzare un film, la libertà del ristoratore di aprire un nuovo ristorante all’angolo della strada. Usando la loro libertà, gli altri ci migliorano la vita. Se lo scienziato non può fare ricerca, se il regista non può farci emozionare, se il cuoco non può farci assaggiare i suoi piatti,tutti più. Non ci sono garanzie di successo.