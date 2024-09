A Real Pain di Jesse Eisenberg l' esordio di Paz Vega e l' omaggio a Ridley Scott in Alice nella Città 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Scopriamo insieme le chicche del programma e gli ospiti di, che vede in concorso autori come Andrea Arnold, i registi/attori Paze l'atteso The Outrun con Saoirse Ronan, anche in Blitz di Steve McQueen, tra le proiezioni speciali. Il programma della festa del Cinema di Roma si conclude con la sezione indipendente, il cui programma regala chicche come il film diretto e interpretato dacon Kieran Culkin A, ma anche l'alla regia di Paz, il drammatico Rita, sulla violenza di genere, e ancora l'anteprima di Megalopolis organizzata in collaborazione con la Festa e l'col corto The Boy and the Bycicle. 14 sono i film del concorso internazionale, di cui 8 diretti da registe, più 6 film che saranno presentati fuori concorso e 9 proiezioni speciali.