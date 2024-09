Più conosco gli uomini più amo gli animali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) Già quattro secoli prima di Cristo, il filosofo greco Diogenes da Sinope era solito ripetere che, man mano che approfondiva la conoscenza dei suoi simili, si accorgeva che era preferibile dedicare quello stesso tempo agli. Chi ha tenuto in caldo l’espressione in epoca moderna è stato Totò che, fino all’ultimo fu un grande “amico degli”. In effetti si ripetono dal tempo che fu, quasi senza pause significative, particolari attività di relazione tra gli umani quando sono di fronte a tutto quanto è per loro appetibile. Il fenomeno, abbastanza evidente, è comune a tutte le popolazioni del pianeta, pur manifestandosi con diverse espressioni tenute insieme da un particolare collante, l’auri sacra fames.