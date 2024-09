Patente a punti nei cantieri dal 1 ottobre c’è il regolamento | cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del Lavoro che introduce la, obbligatoria dal 1°per operare nei. Secondo fonti ministeriali, la circolare esplicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sarà diffusa domani, 23 settembre. Le aziende potranno avviare le procedure per ottenere laa crediti, continuando le proprie attività lavorative, e saranno supportate durante l’intero processo di rilascio e prima applicazione. Quelle interessate sono 832.500 secondo i dati diffusi ieri dalla Cgia di Mestre. I timori legati al rinvio della norma La nuova norma entrerà in vigore, come previsto, il 1°, nonostante le recenti incertezze su un possibile rinvio.