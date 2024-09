Pallanuoto il Posillipo vince il Trofeo Città di Monterotondo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSplendido successo per il C.N.che si aggiudica il“Citta di”, disputato nel weekend nellalaziale. I rossoverdi hanno chiuso con 6 punti in classifica, a pari punti con il Telimar Palermo e la Roma Vis Nova ma la differenza reti ha premiato il. Dopo la sconfitta con il Telimar Palermo di ieri, la formazione di Mister Pino Porzio ha vinto sia questa mattina con la Rari Nantes Florentia per 13-8, grazie ad un’ottima seconda parte di gara, trascinata dai 5 gol di Radulovic, che nell’ultima partita della competizione con i padroni di casa della Roma Vis Nova, disputata nel pomeriggio. Ilaveva iniziato molto bene la gara, portandosi avanti per 4-0 prima di subire la rimonta della squadra capitolina che si porta in vantaggio sul 6-4.