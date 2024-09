Lutto choc nella tv è morta Paola Marella | svelate le cause della morte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2024), architetto e conduttrice televisiva di grande successo, è scomparsa all’età di 61 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di molti. La sua, avvenuta dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, ha scosso il mondotelevisione e i suoi numerosi fan.era conosciuta principalmente per il suo lavoro su Real Time, dove ha saputo conquistare il pubblico con la sua passione per l’architettura e il design. >> “Nonna è, io sto bene”. Il nipote telefona ai carabinieri: l’ha uccisa lui La carriera diè iniziata nel mondo dell’architettura, ma è stata la sua presenza in televisione a renderla una figura iconica. Ha partecipato a diverse trasmissioni, tra cui “Casa su misura” e “Cerco casa disperatamente”, dove ha condiviso la sua esperienza e le sue competenze nel settore immobiliare.