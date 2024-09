Guida TV Sky Cinema e NOW | The Kill Team Domenica 22 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 22 settembre 2024)22sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15, Theracconta la storia vera di un giovane soldato che si ritrova in conflitto con il suo superiore in Afghanistan. Interpretato da Nat Wolff e Alexander Skarsgard, il film esplora il dilemma morale di un uomo intrappolato tra la lealtà verso la sua squadra e il desiderio di fare la cosa giusta in una situazione di guerra. Su SkyDue HD alle 21:15, va in onda Nureyev - The White Crow, diretto da Ralph Fiennes. Questo film biografico ripercorre la vita del leggendario ballerino Rudolf Nureyev, dall'infanzia nell'Unione Sovietica alla sua celebre fuga e richiesta di asilo politico a Parigi nel 1961.