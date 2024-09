Da Special One a Piagn One | lo sfottò del Galtasaray a Mourinho è virale… e lui si infuria

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024) Josè, nuovo allenatore del Fenerbahce, è entrato a gamba tesa, alla sua maniera, nelle dinamiche del calcio turco. Il portoghese, da sempre divisivo, ci ha messo davvero poco a farsi amare dai suoi tifosi e a diventare, come sempre, il nemico pubblico numero uno dei rivali. L’ex tecnico dell’Inter sa bene che questo suo comportamento gli permette di fare la voce grossa nelle vittorie e di essere un bersaglio facile nelle sconfitte. Soprattutto nei derby. Capita quindi che il Galatasaray vinca il derby contro il Fenerbahce e voli a +5 in classifica, l’occasione giusta per gettare benzina sul fuoco degli. Il Galatasaray, attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, ha postato una foto di un libro (fake) conin lacrime in copertina e la scritta “The Crying One“, ovvero il “-one“, gioco di parole che va a riprendere il soprannome “TheOne“.