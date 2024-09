Stipendi bassi e ore sprecate Gli autisti | Cambiate gli orari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Un cortocircuito in cui tutti,e utenti, pagano le conseguenze dei mancati investimenti per sostenere il trasporto pubblico. In questo quadro va letto il nuovo sciopero che ieri ha creato grande disagio nei trasporti indetto da Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Orsa, Adl Cobas e Sindacato generale di base, per "indisponibilità datoriale ad aprire un confronto su diversi punti: aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’o di lavoro da 39 a 35 ore, a parità di salario e riduzione periodo di guida; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del Tpl; il blocco delle privatizzazioni e relative gare di appalto per il Tpl" e per "Mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl".