Sgambata al lago Palù La carica irresistibile dei Golden Retriever | Un amore di cane

(Di sabato 21 settembre 2024) Il raduno più dorato e chiassoso immaginabile si è svolto domenica in Valmalenco al, raggiunto da più di cinquanta cani con accompagnatori al seguito per la terza edizione delraduno organizzato dal centro cinofilo Zampa d’Oro di Castionetto di Chiuro. All’appuntamento erano invitati non cani "qualsiasi" (lo stesso ben accetti, naturalmente), ma. "È stata una giornata straordinaria – racconta Arianna Pusterla, istruttrice cinofila e titolare di Zampa d’Oro –. La più piccola partecipante aveva solo quattro mesi e il più grande dodici anni, ma è riuscito a completare la passeggiata da San Giuseppe alche avevamo programmato, nonostante gli acciacchi dell’età". La maggior parte deiproveniva dalla Valtellina, "ma ci sono venuti a trovare anche dueda Torino" continua Arianna.