Sal Da Vinci fresco di disco d’oro in concerto all’Arena Flegrea di Napoli

(Di sabato 21 settembre 2024)– Sal Daha conquistato ilcon il suo ultimo singolo ‘Rossetto e Caffè’, un brano che ha scalato le classifiche estive e continua a collezionare milioni di stream e visualizzazioni. Attualmente, il brano ha totalizzato 13 milioni di streaming su Spotify e 23 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un successo straordinario per l’artista, che ha espresso profonda gratitudine verso i suoi fan attraverso i social, ringraziandoli per il supporto che ha reso possibile questo importante traguardo. Le prossime tappe dell’UniverSal Tour vedranno Sal Daesibirsi nella sua amata città di, con due attesissimi concerti il 25 e il 27 settembre, la location più rinomata e iconica del Sud Italia per concerti e spettacoli all’aperto.