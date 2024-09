Partita alla pari per Juventus-Napoli all’Allianz Stadium

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) 17.57 –fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 18.00 –osservano un minuto di silenzio, unitamente a tutto lo stazio per Totò Schillaci. 18.02 –Le due squadre iniziano il match. 1? –Gli azzurri schierano la difesa a quattro in campo. Politano è posizionato nel mezzo spazio di destra mentre in possesso la zona calpestata da McTominay è molto avanzata, quasi al fianco di Lukaku. 3? – DuelloPrimo duello sulla sinistra tra Kvaratskhelia () e Savona (Juve): il georgiano prova il dribbling e conquista la rimessa laterale. 5? –Politano effettua il cross morbido sulla destra, attraversando tutta l’area di rigore senza trovare nessuno.