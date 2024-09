F1 Lando Norris | Contento della pole sapevo che non dovevo strafare…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024)chiude con laposition le qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il pilota inglese ha saputo piazzare il miglior tempo in una Q3 con diversi colpi di scena. Domani ci attende una battaglia vera e propria per la corsa al titolo., infatti, ha messo a segno un 1:29.525 con 203 millesimi su Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton è terzo 316 con 26 millesimi su George Russell. Quinto Oscar Piastri a 428 millesimi, sesto Nico Hulkenberg a 590, davanti a Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, mentre non hanno tempi Charles Leclerc (cancellato) e Carlos Sainz (a muro a inizio Q3).