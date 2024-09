Ciclismo Mondiali 2024 | i convocati della Francia Julian Alaphilippe il capitano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) La nazionale francese al maschile ha ufficializzato i suoiper idisu strada, con la prova in linea che si terrà domenica 29 settembre in terra svizzera. Ildesignatosquadra sarà, due volte campione del mondo, attualmente in forza alla Soudal-QuickStep (lascerà la squadra belga a fine stagione). Il percorso è ideale per il 32enne che però non sembra più avere la gamba dei giorni migliori che l’ha portato a trionfare ad Imola e Leuven. Squadra comunque molto solida quella transalpina che può contare su scalatori come Romain Bardet (dsm firmenich-PostNL), David Gaudu (Groupama-FDJ), Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Pavel Sivakov (UAE Emirates). Presenti anche gregari come Julien Bernard (Lidl-Trek), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e Rudy Molard (Groupama-FDJ).