Sophia Loren per il suo 90esimo compleanno ha ricevuto la prima Chiave di Cinecittà

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'icona del cinema italianocompie 90 anni e per l'occasione haun riconoscimento speciale: ladicompie 90 anni e, per celebrare ildell'icona del cinema italiano il Ministero della Cultura,e Archivio Luce hanno deciso di consegnarle un riconoscimento unico nella sua Roma: il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la Presidente diChiara Sbarigia le hanno infatti donato ladi. La cerimonia si è svolta al The Space Cinema Moderno nel corso di un evento strettamente privato organizzato in collaborazione con la famiglia. I dettagli dell'evento Alla consegna del riconoscimento in onore dierano presenti i figli Edoardo e Carlo Ponti e numerosi amici