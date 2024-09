Le cicatrici delle parole

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lepossono essere strumenti di guarigione o armi di distruzione. Quando pronunciamo una parola sbagliata, spesso non ci rendiamo conto di quanto profondo possa essere il solco che lasciamo nel cuore di chi ci ascolta. Le ferite invisibili che infliggiamo con un commento crudele o un giudizio affrettato non guariscono con il tempo, ma restano comenell’anima. Sono segni che non scompaiono mai, anche se la pelle sembra tornare intatta. Ogni volta che feriamo qualcuno con le, spegniamo un po’ della sua luce. La gioia che prima riempiva il loro cuore si offusca, come un fuoco che si affievolisce sotto la pioggia incessante della disapprovazione e del giudizio. Leche lasciamo non sono visibili agli occhi, ma pesano sul cuore, appesantiscono l’animo, soffocano i sogni e impediscono alla speranza di risorgere.