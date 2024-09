Amore disperato testo e significato del singolo di Achille Lauro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 20 settembre 2024) Al lavoro come giudice dell’edizione 2024 di X Factor,non perde tempo e pubblica un nuovo. Il pezzo si chiamae ci trasporta attraverso il racconto di una storia malinconica e un sentimento profondo. Eccodel brano. “”,deldiè tornato, e non solo in veste di nuovo giudice di X Factor. Il cantante di Domenica e Bam Bam Twist ha pubblicato, un nuovo pezzo disponibile dal 20 settembre. Scritto insieme a Federica Abbate e Olly,ci regala una versione diche si discosta da quella che siamo abituati a vedere: il brano è infatti un racconto intimo che, grazie a un lavoro cantautorale esaltato da sonorità acustiche, fotografa unprofondo nato a Roma che lascia strascichi malinconici impossibili da allontanare.