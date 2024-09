Lezioni di primo soccorso con i militi della Croce Verde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Partirà questa sera alle 21.15 il nuovo corso diorganizzato dalladi Morrovalle e Montecosaro, la prima lezione che si terrà al salone parrocchialechiesa dell’Emmanuele di Trodica. "Un’opportunità per imparare le basi del– spiegano gli organizzatori –. Il corso è gratuito e rivolto a tutti, non solo ai futuri volontari. Un passo verso un’esperienza che arricchirà e farà scoprire quanto può essere gratificante donare tempo alla nostra comunità". Il corso sarà articolato con una lezione iniziale, "introduzione ai moduli di formazione", obbligatoria per tutti i partecipanti e due diversi moduli di formazione: quello base aperto a tutti e facoltativo per gli aspirantie quello dedicato a questi ultimi, obbligatorio per loro ma comunque aperto anche alla cittadinanza.