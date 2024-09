Lecco il medico ogni giorno in trincea | Hanno tentato di strangolarmi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedƬ 19 settembre 2024) Reparti di Pronto soccorso trasformati in trincee. Medici, infermieri e operatori sanitari costretti a guardarsi le spalle da attacchi a tradimento. Pazienti, familiari e accompagnatori che minacciano, insultano, picchiano, pretendono, perchĆ© vogliono saltare la fila, sono ubriachi o strafatti di droga,problemi psichici, reagiscono male alla perdita di un proprio caro. Succede in Calabria come in Lombardia, a Foggia come a. ā€œĆˆ capitato diverse volte anche a me ā€“ racconta Paolo Schiavo, camice bianco di 63 anni, da piĆ¹ di trenta in servizio al Pronto soccorso dellā€™ospedale Alessandro Manzoni di, oltre chedel 118 e del Soccorso alpino ā€“. Una giovane paziente a cui stavo prestando soccorso allā€™improvviso mi ha preso per il collo e hadi. Sono rimasto attonito.