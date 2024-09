La guida del tifoso per i biglietti di Pisa-Cesena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre - Sono già in vendita iper la partita di Coppa Italia, in programma mercoledì 25 settembre 2024 alle 18 e valida per i Sedicesimi di Finale. Di seguito ecco unasull'acquisto dei tagliandi: Giovedì 19 settembre alle ore 15.30 apertura prevendita Curva Nord, Gradinata, Tribuna (Inferiore e Superiore). Disponibile in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Questi i punti vendita attivi sul territoriono: –Store (via Oberdan – Borgo Largo 22) – Solo(via Piave) – Tifo(Fornacette) Sempre giovedì 19 alle ore 15.30 apertura prevendita Curva Sud (settore ospiti). Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella Regione Emilia Romagna potranno acquistaresoltanto nel suddetto settore e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportivaFC.