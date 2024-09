Caterina Balivo e Rai sabotano Ore 14? Milo Infante resta inascoltato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 19 settembre 2024) La nuova stagione televisiva su Rai1 è iniziata da poco, ma già si profilano le prime tensioni e polemiche interne, soprattutto intorno al programma La Volta Buona di. Il talk show «leggero», che sta faticando a conquistare ascolti tv rilevanti, ha subito virato verso un argomento che, purtroppo, garantisce sempre una certa attenzione: la cronaca nera. La scelta, però, non è priva di critiche e malumori, specialmente da parte di chi, come, conduttore di Ore 14 su Rai2, accusa da tempo una mancanza di coordinamento tra i programmi della stessa azienda, che rischiano di sovrapporsi in contenuti e pubblico, azienda che non ha emesso nemmeno un comunicato per l'inizio della nuova stagione del programma del primo pomeriggio del secondo canale della Tv di Stato.