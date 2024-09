AEW | Mercedes Mone ha uno spogliatoio privato? Presunti privilegi per l’ex Sasha Banks

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024) Smentita la voce sul camerinoesclusivo Fightful Select ha recentemente fatto luce su alcune voci circolate questa settimana riguardantie il suo presunto statusato in AEW. Secondo il report, la notizia cheavrebbe un camerino, mentre nessuno nella divisione maschile ne avrebbe uno, è inaccurata. La realtà dei camerini privati in AEW Fightful ha chiarito che Chris Jericho e The Elite hanno i propri camerini privati In passato, anche Cody Rhodes e Brandi Rhodes avevano camerini personali Sting, ora ritirato, aveva un camerinoDarby Allin ha dichiarato pubblicamente in passato che Sting gli permetteva di utilizzare il suo camerino personale.