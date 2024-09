Suzuki Music Party cantante si esibisce nonostante una richiesta di condanna a 3 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ieri sera Amadeus ha tenuto a battesimo il, il concerto di fine estate di Nove che vanta la presenza sul palco di 15 artisti che hanno potuto cantare il loro brano inedito. Poche ore prima che le registrazioni prendessero il via, però, ANSA ha diramato una notizia su uno dei protagonisti: Baby Gang. “La Procura di Milano ha chiesto unaa 3di reclusione per il trapper Baby Gang, poiché mentre un suo collega stava realizzando un videoale dove lui era presente, ci fu un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine“. La notizia è immediatamente diventata virale e alcuni hanno così presupposto la sua papabile assenza all’evento ironizzandoci sopra. emma stasera mentre canterà il singolo in collegamento telefonico con baby gang perché è a san vittore: pic.twitter.