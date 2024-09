Nardi-Marozsan oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Hangzhou 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lucase la vedrà contro Fabiannel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Debutto molto ostico per il ventunenne pesarese, che ha pescato un cliente scomodo come il top cinquanta ungherese, settima testa di serie dell’evento. L’unico precedente disputato tra i due è poco indicativo. Nel marzo dello scorso anno, infatti, si sono incontrati in occasione del primo turno del Challenger di Cagliari (terra rossa), con il bombardiere magiaro che riuscì ad imporsi al terzo e decisivo set. Per venire a capo di questa partita servirà tutta la classe di, che partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale fattibile contro uno tra il veterano bosniaco Damir Dzumhur oppure l’australiano di origini asiatiche Rinky Hijikata.