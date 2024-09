Il commento Per la storia sì Ma prima ancora per il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Marchini Per la, certo. Madi tutto per il presente e per il. Peso specifico della serata di Champions sulla bilancia della stagione? Enorme. Perché le pericolosissime curve della notte con lo Shakhtar arrivano dopo il frontale di Napoli e le sbandate con Empoli e Como. I novanta minuti contro gli ucraini diranno molto sul tipo di viaggio a cui può ambire il Bologna: non in Europa, ma in assoluto. E’ la classica gara che si prepara da sola: come tale, sbagliarla sarebbepiù grave. Ecco, i rossoblù non devono fallire l’approccio. Poi partita e risultato possono dipendere da tanti fattori, specie nelle notti europee che per loro natura si prestano a colpi di scena, diavolerie e mirabilie. Ma quello che il Dall’Ara si aspetta e dovrà vedere è l’atteggiamento giusto e consapevole di Orsolini e compagni.