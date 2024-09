Chiara Jaconis morta dopo essere stata colpita da una statuetta spunta un’ipotesi choc | L’hanno fatta cadere due bambini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non ce l’ha, la ragazza di Padovada unacaduta dall’alto mentre visitava i Quartieri Spagnoli a Napoli è deceduta ieri in seguito alle gravissime ferite riportate. A quanto pare la ragazza èferita da unadi marmo, o di onice, caduta giù in via Teresella degli Spagnoli. Secondo i primi risultati delle indagini non si sarebbe trattato di un omicidio volontario, né di cattiva manutenzione degli edifici o dei balconi, ma di un tragico incidente. A quanto pare sarebbero stati duea farela, forse mentre giocavano. Il tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di un B&B della zona, che avrebbe registrato il momento in cui è caduta giù ladel peso di circa 2 chili.