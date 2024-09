Pisa Book Il Festival dei libri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Un mare diper la ventiduesima edizione del, la fiera nazionale dell’editoria indipendente che torna in città dal 3 al 6 ottobre. Per tutta, in sei sedi saranno ospitate le passeggiate letterarie di migliaia di visitatori. Cuore della fiera sono gli Arsenali Repubblicani, con gli stand di 90 editori espositori, mentre gli incontri con gli autori, i seminari e le masterclass troveranno posto nell’adiacente Fortilizio della Torre Guelfa, nelle sale del Museo delle Navi Antiche, di Palazzo Reale, di Palazzo Blu, nella chiesa di San Vito e presso lo storico Royal Victoria Hotel. "Il– dichiara il sindaco Michele Conti - è un appuntamento che da oltre venti anni è in grado di richiamare alettori e appassionati da tutta Italia.