Morbegno botte e insulti a moglie e figlio | condannato a un anno ma potrà evitare il carcere se si farà curare

(Di martedì 17 settembre 2024)(Sondrio), 17 settembre 2024 – È statoa une 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, eilsolo se parteciperà ad uno specifico percorso di recupero. Vittime dei maltrattamenti, la compagna convivente e illetto, oggi di 4 anni. A giudizio, questa mattina, un 42enne di Lecco residente in un paese vicino a. Diversi gli episodi contestati nel capo di imputazione, dal maggio del 2020 fino alla vigilia di Natale del 2023:e vessazioni, ma anche violenze fisiche nei confronti sia della donna che del bambino. A fine dicembre del 2023, a ridosso del Natale, secondo le imputazioni della Procura si era registrata un'escalation di episodi che avevano poi portato la donna ad andare via di casa con illetto e denunciare i maltrattamenti.