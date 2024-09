Maltempo il consiglio regionale approva mozione per aiutare cittadini e imprese e chiedere stato d’emergenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024)ta oggi, martedì 17 settembre, in, lapresentata dal consigliere Jonathan Lobati (FI) con la quale si chiede a Regione Lombardia di attivare, nel minor tempo possibile, misure per ripristinare i territori, rimborsarei Comuni colpiti dal forte nubifragio dell’8 e 9 settembre in provincia di Bergamo. “È di ieri la notizia che il dato complessivo dell’autovalutazione danni a proprietà private e attività economiche ammonta a 29,5 milioni di euro nella sola città di Bergamo. Una cifra importante e che dimostra la gravità della situazione, tra l’altro senza considerare altri territori duramente colpiti come le valli.