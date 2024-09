BPLaj la grande festa I 140 anni di storia | Un compleanno che guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Unaserata per festeggiare ladella banca del territorio. Ad aprire l’evento dedicato ai soci al Teatro Politeama di Cascina dello scorso sabato per i 140dalla fondazione della Banca Popolare di Lajatico, è stato proprio l’avvocato, Nicola Luigi Giorgi (nella foto), il quale ne è presidente dal 2016. Una volta salito sul palco, Giorgi ha voluto ripercorrere le origini della Banca: "Voglio ricordarvi che il 14 settembre 1884, un gruppo di persone - erano uomini e donne, contadini, piccoli artigiani, piccoli commercianti, “illuminati possidenti“, come si chiamavano all’epoca, e soprattutto un medico condotto che era il dottor Guelfo Guelfi – costituirono a Lajatico la Banca agricola cooperativa di Lajatico", ha esordito l’avvocato.