Tumore del seno triplo negativo immunoterapia prima e dopo chirurgia aumenta sopravvivenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Barcellona, 16 set. (Adnkronos Salute) - L'lacambia la pratica clinica deldel. Lo dimostra lo studio di fase 3 Keynote-522 presentato oggi al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), che a Barcellona riunisce oltre 37mila oncologi da tutto il mondo. Lo studio Keynote-522 è il quarto di un regime a base di pembrolizumab che dimostra un beneficio diglobale in uno stadio iniziale del. Lo studio segna un importante passo avanti: nella forma ad alto rischio in stadio iniziale, il farmaco immunoterapico pembrolizumab in combinazione con chemioterapiadellae continuato in monoterapial'intervento riduce il rischio di morte del 34% rispetto al regime chemioterapia-placebo (placebo più chemioterapia seguiti da placebola).