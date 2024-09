Sto con lui ci amiamo Grande Fratello 2024 il coming out del concorrente | ha lasciato moglie e figli

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il noto attore Luca Calvani si prepara a entrare nella Casa del, in onda dal 16 settembre su Canale 5. Il suo nome è ben noto al pubblico italiano, grazie alle apparizioni in famose serie televisive come “Distretto di Polizia” e “Tutti pazzi per amore”, oltre che per la sua vittoria a L’Isola dei Famosi nel 2006. Nonostante la sua carriera sotto i riflettori, Calvani ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, fino a quando nel 2022 ha scelto di fare un importante passo avanti. Nel luglio dello scorso anno, Luca ha sorpreso i suoi fan condividendo un toccanteout su Instagram. Accompagnando una dolce foto insieme al suo compagno Alessandro Franchini, l’attore ha scritto: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, rivelando così pubblicamente la sua relazione.