Ranking WTA 16 settembre 2024 | Jasmine Paolini sempre n 5 del mondo Giorgia Pedone in grande ascesa

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non ci sono significativi cambiamenti nel tennis femminile. Sul trono della classifica mondiale troviamo la solita Iga Swiatek. La polacca ha portato a 121 le settimane da numero delcon i suoi 10885 punti, ma deve guardarsi da un Aryna Sabalenka agguerrita, specie dopo il trionfo negli US Open. La bielorussa insegue con 8716. Più staccata la finalista a Flushing Meadows, Jessica Pegula (6220).n.5 delWTA(5398). La toscana tirerà un po’ il fiato per provare a chiudere ilnel miglior modo possibile. Un’annata strepitosa e sorprendente per lei, tenendo conto delle due Finali Slam raggiunte e di una continuità di rendimento notevolissima (presente almeno negli ottavi di tutti i Major nel).