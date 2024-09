Newcastle Tonali | Prima avevo due vite ero molto chiuso ora sto bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “due, perché eroin me stesso e non parlavo mai con le persone, nemmeno in allenamento, nemmeno con lo staff. Adesso è completamente diverso, è normale per me avere una relazione e dialogare con gli altri”. Sono queste le parole del centrocampista del, Sandro, ai microfoni di Sky Sports UK, parlando del cambiamento avvenuto nel corso dei 10 mesi di squalifica scontati per aver violato le regole sulle scommesse. “Quando arrivo al campo di allenamento, sono la stessa persona, con il mister, con lo staff, con i miei compagni di squadra.ero due persone diverse nella mia vita e nel calcio. Ora sono solo una persona. Mi è mancato il calcio, mi è mancato lo stadio, tutte le emozioni in campo. Ma ora sono tornato e sono tornato, credo,. Ho capito il mio errore. Ogni giocatore della squadra mi ha aiutato.