La Ferrari post Monza può ancora inseguire i due Mondiali?

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il Cavallino rampante può ambire alla vittoria finale? Laha cambiato letteralmente marcia. La prova di Baku è stata una conferma che lac’è. Indubbiamente Oscar Piastri è riuscito a superare Charles Leclerc al ventesimo giro. Ma il Cavallino rampante è rimasto incollato alla McLaren sino a cinque giri dal traguardo e forse Leclerc ha pagato proprio l’eccessiva usura delle gomme nel corso di una lotta durata per oltre metà gara. “Se Charles fosse rimasto al comando, quando l’ho attaccato dopo il pit stop, avrebbe vinto questa corsa con un certo margine” ha spiegato Piastri. Un’ammissione del valore della, che anche aveva il potenziale per battere tutti, come ha dimostrato anche la rimonta di Carlos Sainz fino all’incidente con Perez. Il Cavallino ha davvero cambiato marcia dopo il trionfo di Leclerc nel GP d’Italia.