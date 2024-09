Cina | Pechino integrazione tra tecnologia e cultura a CIFTIS 2024 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 set – (Xinhua) – Un prodottole creativo, sul tema della figura mitologica cinese del Re Scimmia o Sun Wukong, fotografato durante la China International Fair for Trade in Services (presso il Centro congressi nazionale cinese di, capitale della, il 12 settembre. L’area espositiva tematica sui servizili e turistici delladi quest’anno riflette l’tra. Le mostre consentono presentazioni multidimensionali con nuove tecnologie come spazi digitali immersivi, realta’ virtuale (VR), realta’ aumentata (AR) e proiezione olografica. (Xin) Agenzia Xinhua