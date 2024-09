Bus di turisti si ribalta in Egitto | 40 i feriti nove gli italiani Tornavano da una gita al Cairo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Terrore per alcunia bordo dell’autobus che si èto l’altra sera insull’autostrada che collega ile la città di Suez: almenoi nostri connazionali, tra i quali due in maniera abbastanza seria tanto da essere ricoverati in terapia intensiva, ma senza correre pericolo di vita. Le ferite riportate dagli altri sette vengono definite "lievi". Isono stati nel complesso oltre 40, almeno secondo informazioni accreditate da un autorevole media egiziano. I, alloggiati a Sharm el-Sheikh, avevano appena concluso unadi un giorno ale stavano tornando verso i loro alberghi all’estremità sud della penisola del Sinai. Il mezzo viaggiava sulla corsia riservata ai bus sull’autostrada Suez-Ilquando un camion gli avrebbe tagliato la strada: per evitare un impatto il veicolo si èto.