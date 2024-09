Strage di cercatori di funghi nel weekend | 4 morti tutti scivolati nei dirupi tra Abruzzo ed Emilia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Due, oggi, sulle montagne d’, due ieri, in altre zone d’Italia. E’ stato untragico per idiquello appena trascorso. Erano circa le 10.30 di questa mattina quando a Rocca Santa Maria (Te), in località Ceppo, a quota 1.315 metri sul livello del mare, Giuseppe Di Luca, ottantaduenne residente a Corropoli, mentre camminava nella vegetazione boschiva intento a raccogliere, per cause in corso di accertamento, è scivolato precipitando in un dirupo per circa 20 metri. E’ morto poco dopo per i traumi riportati. Intervenuti nell’immediatezza il genero che era con lui e personale del 118 di Teramo, i vigili del fuoco di Teramo, il Soccorso Alpino abruzzese, l’elisoccorso del 118 di L’Aquila, carabinieri della stazione di Torricella Sicura (Te), Valle Castellana e carabinieri forestali del Parco di San Martino di Acquasanta Terme (Ap).