Le decisioni non sono favorite da questa Luna | occhio a questo segno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) ARIETE L'atmosfera della domenica è particolarmente indicata per i rapporti di amicizia, se avete qualcosa di molto personale da rivelare, qualcosa che vi tocca profondamente,è il momento di parlare. L'autunno è alle porte, preparatevi a qualche contrasto nei rapporti di collaborazione, ma dovete insistere e portare avanti i vostri progetti. Marte provoca guerre, ma non prendetevela con il vostro amore. TORO Le, il pensiero, nonfavoriti dache transita in Acquario, la mente è dominata dalle abitudini, dai timori personali, dal desiderio di proteggere le vostre piccole motivazioni personali. Avete bisogno di libertà, di far qualcosa di diverso, magari un po' selvaggio. Per qualcuno l'influenza dell'aspetto-Urano è liberatoria.