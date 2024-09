Il Napoli rifila un poker al Cagliari e vola in testa alla Serie A Rallentano Inter e Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Continua a regalare sorprese questo primo scorcio dellaA 2024-2025 di calcio maschile, con le big che faticano a trovare grande costanza di rendimento lasciando per strada diversi punti contro squadre di medio-bassa classifica. Quest’oggi sono andate in archivio altri cinque partite valevoli per la quarta giornata del girone d’andata della massima, in attesa dei due posticipi in programma domani (Parma-Udinese e Lazio-Verona). Terzo successo consecutivo e leadership provvisoria dellaA a quota 9 punti per ildi Antonio Conte, che espugna l’Unipol Domus travolgendo ilcon un netto 4-0 firmato da Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. I partenopei balzano così da soli ingraduatoria, sfruttando i passi falsi odierni di Torino eoltre allo 0-0 di ieri tra Empoli e Juventus.