Giallo in riviera | mamma e figlia scomparse

(Di domenica 15 settembre 2024) C’è particolare apprensione inper la scomparsa di una donna nigeriana di 34 anni e di suadi 7 anni, con disabilità, entrambe sparite martedì scorso e delle quali, da quel giorno, non c’è più traccia. La bambina era ospitata nella residenza protetta della casa famiglia Santa Gemma, nel paese alto di San Benedetto. Vista la sua tenera età e le sue difficoltà, era stato concesso alla madre di vivere insieme allaall’interno della struttura stessa per permettere alla bambina di avere vicini gli affetti. Si tratta però di una situazione familiare estremamente complicata: le due non frequentano il padre della piccola e non è la prima volta che si allontanano dalla struttura. Infatti, in passato si erano già verificati episodi di allontanamenti simili a quello attuale.