F1 Baku 2024 Leclerc in pole | Ferrari a caccia del secondo successo consecutivo La diretta dalle 13

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 settembre- Charlesci ha preso gusto e dopo ildi Monza il monegasco fa sul serio anche sul circuito cittadini di, dove ieri si è assicurato con la suaunastraordinaria (1'41"365) nel Gp di Azerbaijan con 3 decimi di distacco dal, Oscar Piastri (McLaren). In seconda fila, terzo tempo nelle qualifiche, c'è l'altrosta Carlos Sainz (1'41"805), affiancato dal redivivo Sergio Perez su Red Bull. In terza fila la scomoda coppia formata da George Russell, Mercedes, e Max Verstappen, Red Bull. Settimo tempo per Lewis Hamilton, ma il pilota Mercedes partirà dalla pit lane per una penalità inferta al team (Punita la decisione della Mercedes di cambiare integralmente i componenti del motore del pilota inglese). Quindi la sua piazza passa a Fernando Alonso su Aston Martin assieme a Franco Colapinto su Williams.