Davvero possiamo trasformarci tutti in assassini? I casi di cronaca interrogano sulle psicosi

(Di domenica 15 settembre 2024) Non so perché l’ho fatto! Non ero consapevole, volevo solo togliermi di dosso la tensione che avvertivo. Queste frasi e l’efferatezza degli omicidi di una donna incontrata per caso (delitto Sharon Verzeni) e di tre familiari (delitto di Paderno) ci lasciano sconcertati. Alcuni pazienti in questi giorni mi hanno chiesto: “Dottore, potrebbe capitare anche a me? Potrei commettere un atto terribile senza rendermene conto?”. Le scoperte psicoanalitiche ci hanno appalesato che una parte consistente della nostra vita psichica è inconscia. Si tratta di emozioni, sentimenti, sensazioni e ragionamenti che non riusciamo a controllare completamente con la nostra vita cosciente. Quello che noi pensiamo, quindi, è solo una parte del nostro mondo psichico.